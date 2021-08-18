18.08.2021

В МЧС сообщили, что в Витебском районе на перегоне Езерище — Витебск из-за проблем с электроснабжением произошла задержка пассажирского поезда. Невынужденная стоянка продолжалась почти полтора часа.





По информации ГПО «Белэнерго», в течение суток периодически без света оставались 1016 населенных пунктов и 107 сельскохозяйственных зданий.Как отметили в объединении, отключения оперативно устраняются аварийными бригадами. Так, по состоянию на 06:00 без электроснабжения оставались 34 населенных пункта и 127 трансформаторных подстанций в Минской области.