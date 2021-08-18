МТЗ будет материально поощрять своих сотрудников за привлечение новых рабочих кадров
18.08.2021
Минский тракторный в последнее время столкнулся с проблемой нехватки кадров в различных подразделениях. Чтобы победить дефицит, принято решение поощрять собственных сотрудников за привлечение на завод новых рабочих рук.
Как сообщает телеграм-канал BelarusTractors_official, в течение последнего месяца администрация МТЗ активно общалась с коллективом на местах. Во время встреч одним из наиболее актуальных вопросов называлась нехватка рабочих. И в качестве решения предлагалось ввести поощрения для работников предприятия, которые помогут привлечь на завод новые руки.
В итоге принято временное положение, которое предполагает начисление вознаграждения за содействие в трудоустройстве новых работников. И здесь нужно подчеркнуть несколько моментов.
Во-первых, речь только о дефицитных для МТЗ профессиях. Сейчас в списке их около 30-ти, в том числе токарь, фрезеровщик, шлифовщик, штамповщик, сверловщик, слесарь, водитель-испытатель и другие.
Во-вторых, вознаграждение в размере 10 базовых величин (290 рублей) тракторостроитель получит только в том случае, если привлеченный им работник не нарушит дисциплину – ни трудовую, ни производственную – в течение полугода с момента приема на работу.
Пока срок действия положения ограничен 30 июня 2022 года.
Что касается причин возникновения кадрового дефицита, то одной из них, очевидно, является увеличение объемов производства. Так, по сообщению Трактор.бел, в первом полугодии МТЗ более чем на треть увеличил отгрузку техники.
Цифры такие: за январь – июнь 2021 года было отгружено 18.535 тракторов и машин, что на 36,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на 109,9% выросли поставки тракторокомплектов – отправлено потребителям 2934 шт.
Как сообщает телеграм-канал BelarusTractors_official, в течение последнего месяца администрация МТЗ активно общалась с коллективом на местах. Во время встреч одним из наиболее актуальных вопросов называлась нехватка рабочих. И в качестве решения предлагалось ввести поощрения для работников предприятия, которые помогут привлечь на завод новые руки.
В итоге принято временное положение, которое предполагает начисление вознаграждения за содействие в трудоустройстве новых работников. И здесь нужно подчеркнуть несколько моментов.
Во-первых, речь только о дефицитных для МТЗ профессиях. Сейчас в списке их около 30-ти, в том числе токарь, фрезеровщик, шлифовщик, штамповщик, сверловщик, слесарь, водитель-испытатель и другие.
Во-вторых, вознаграждение в размере 10 базовых величин (290 рублей) тракторостроитель получит только в том случае, если привлеченный им работник не нарушит дисциплину – ни трудовую, ни производственную – в течение полугода с момента приема на работу.
Пока срок действия положения ограничен 30 июня 2022 года.
Что касается причин возникновения кадрового дефицита, то одной из них, очевидно, является увеличение объемов производства. Так, по сообщению Трактор.бел, в первом полугодии МТЗ более чем на треть увеличил отгрузку техники.
Цифры такие: за январь – июнь 2021 года было отгружено 18.535 тракторов и машин, что на 36,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на 109,9% выросли поставки тракторокомплектов – отправлено потребителям 2934 шт.
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