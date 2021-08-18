18.08.2021





Минский тракторный в последнее время столкнулся с проблемой нехватки кадров в различных подразделениях. Чтобы победить дефицит, принято решение поощрять собственных сотрудников за привлечение на завод новых рабочих рук.Как сообщает телеграм-канал BelarusTractors_official, в течение последнего месяца администрация МТЗ активно общалась с коллективом на местах. Во время встреч одним из наиболее актуальных вопросов называлась нехватка рабочих. И в качестве решения предлагалось ввести поощрения для работников предприятия, которые помогут привлечь на завод новые руки.В итоге принято временное положение, которое предполагает начисление вознаграждения за содействие в трудоустройстве новых работников. И здесь нужно подчеркнуть несколько моментов.Во-первых, речь только о дефицитных для МТЗ профессиях. Сейчас в списке их около 30-ти, в том числе токарь, фрезеровщик, шлифовщик, штамповщик, сверловщик, слесарь, водитель-испытатель и другие.Во-вторых, вознаграждение в размере 10 базовых величин (290 рублей) тракторостроитель получит только в том случае, если привлеченный им работник не нарушит дисциплину – ни трудовую, ни производственную – в течение полугода с момента приема на работу.Пока срок действия положения ограничен 30 июня 2022 года.Что касается причин возникновения кадрового дефицита, то одной из них, очевидно, является увеличение объемов производства. Так, по сообщению Трактор.бел, в первом полугодии МТЗ более чем на треть увеличил отгрузку техники.Цифры такие: за январь – июнь 2021 года было отгружено 18.535 тракторов и машин, что на 36,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года; на 109,9% выросли поставки тракторокомплектов – отправлено потребителям 2934 шт.