29.09.2020

Более 80% всей производимой на БМЗ холоднодеформированной арматуры отгружается на экспорт, сообщила пресс-служба завода. По итогам 8 месяцев нынешнего года Белорусский металлургический завод реализовал за пределы страны 97,7 тысячи тонн данной продукции более чем на $44 миллиона. Ключевым импортером является Германия. Поставки осуществлялись также в Литву, Латвию, Польшу, Эстонию, Финляндию и Австрию.





По итогам республиканского профессионального конкурса «Лучший строительный продукт года-2020» ОАО "БМЗ" награждено Почетным дипломом победителя. Высокой оценки жюри удостоена арматура холоднодеформированная гладкая ненапрягаемая для железобетонных конструкций класса S500 в мотках Ø 4,0-5,0 мм, выпускаемая по СТБ 1341-2009.