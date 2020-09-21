21.09.2020

Работники ряда предприятий объявили о забастовках и других формах мирного протеста после объявления результатов выбора президента республики. В частности, 17 августа СМИ проинформировали об остановке всех шахт на "Беларуськалии" и объявлении рабочими забастовки. Позже стало известно, что предприятие находится в состоянии частичной забастовки.





Один из работников рудника "Беларуськалия" после окончания смены отказался подниматься на поверхность в знак протеста, сообщил стачком предприятия в понедельник."После ночной смены он отказался подниматься на поверхность до выполнения его требований", - говорится в сообщении в telegram-канале стачкома "Беларуськалия".Горняк передал записку, в которой рассказал, что присоединяется к требованиям стачкома и отказывается покидать рудник до их выполнения. Среди выдвинутых требований: отставка гендиректора "Беларуськалия", освобождение заключенных членов стачкома, отмена решения по увольнению бастующих работников предприятия, прекращение насилия к протестующим со стороны силовиков.Это уже второй подобный случай на "Беларуськалии". Как сообщалось, 10 сентября один из солигорских шахтеров приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию в шахте и отказался подниматься на поверхность до выполнения ряда требований. Позже к протестующему была применена сила, его вынесли из шахты на поверхность и отправили в приемный покой больницы.