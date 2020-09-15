Часть российского кредита пойдет на рефинансирование старых займов

15.09.2020

Часть российского кредита Беларуси в $1,5 млрд пойдет на рефинансирование ранее предоставленных заемных средств, заявил журналистам пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков.



"Другая часть - это новые денежные средства", - сказал он.



Песков также заявил, что российский кредит нельзя трактовать как вмешательство Москвы в дела Минска: "Никоим образом это не должно трактоваться как вмешательство во внутренние дела, мы категорически против этого".