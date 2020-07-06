Газопровод «Ямал-Европа» остановлен на техобслуживание
06.07.2020
Газопровод из России через Беларусь и Польшу в Германию "Ямал-Европа" в понедельник утром остановлен на плановое техобслуживание, сообщают европейские газотранспортные операторы.
По плану магистраль должна возобновить работу утром 11 июля.
Обычно в таких случаях, должна расти транспортировка по другим маршрутам, в частности через Украину. Однако номинация на транспорт газа по украинскому ужгородскому коридору на понедельник ровно такая же, как и на предыдущие дни - 110 млн кубометров.
Европейский рынок сейчас находится под прессом избыточного предложения и для компенсации выпавших транзитных объемов может быть выгоднее использовать газ из хранилищ, оставшийся там после теплой зимы, чем наращивать поставку нового газа.
По плану магистраль должна возобновить работу утром 11 июля.
Обычно в таких случаях, должна расти транспортировка по другим маршрутам, в частности через Украину. Однако номинация на транспорт газа по украинскому ужгородскому коридору на понедельник ровно такая же, как и на предыдущие дни - 110 млн кубометров.
Европейский рынок сейчас находится под прессом избыточного предложения и для компенсации выпавших транзитных объемов может быть выгоднее использовать газ из хранилищ, оставшийся там после теплой зимы, чем наращивать поставку нового газа.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год или 90 млн кубов в сутки.
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