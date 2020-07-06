06.07.2020

Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км идет от российского Торжка до германского Франкфурта-на-Одере. Его мощность составляет 33 млрд куб. м в год или 90 млн кубов в сутки.





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Газопровод из России через Беларусь и Польшу в Германию "Ямал-Европа" в понедельник утром остановлен на плановое техобслуживание, сообщают европейские газотранспортные операторы.По плану магистраль должна возобновить работу утром 11 июля.Обычно в таких случаях, должна расти транспортировка по другим маршрутам, в частности через Украину. Однако номинация на транспорт газа по украинскому ужгородскому коридору на понедельник ровно такая же, как и на предыдущие дни - 110 млн кубометров.Европейский рынок сейчас находится под прессом избыточного предложения и для компенсации выпавших транзитных объемов может быть выгоднее использовать газ из хранилищ, оставшийся там после теплой зимы, чем наращивать поставку нового газа.