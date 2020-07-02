02.07.2020

В городе Урума префектуры Окинава, расположенной на островах в Восточно-Китайском море, появился комплекс деревянных домов из Беларуси."Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Японии Руслан Есин принял участие в официальной церемонии открытия "белорусского уголка" в Окинаве в городе Урума, - отметили в загранучреждении. - В мероприятии участвовали депутаты парламента Японии Хиромичи Ватанабэ и Шимпэй Мацусита, мэр города Урума Тосио Симабуку, представители региональных деловых, общественных организаций и СМИ".Два года назад посольство Беларуси в Японии во взаимодействии с Могилевским облисполкомом и концерном "Беллесбумпром" организовало визит группы японских бизнесменов на филиал "Домостроение" шкловского Завода газетной бумаги, поспособствовав таким образом запуску проекта. Японский бизнес заинтересовали хорошее качество, экологические свойства и конкурентная цена белорусских изделий из дерева, и комплекты каркасных домов производства были поставлены Окинаве.