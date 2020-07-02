02.07.2020

В I полугодии в Беларусь поставили 4,65 млн тонн нефти из России - на 44,3% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



Как сообщалось, в первом квартале 2020 года практически не было поставок нефти из РФ на белорусские НПЗ из-за отсутствия контрактов с российскими нефтяными компаниями, поскольку Беларусь считала нецелесообразной уплату премии поставщикам в условиях удорожания российского сырья в связи с реализацией в РФ налогового маневра.

Квартальный график сформирован исходя из индикативного баланса нефти на 2020 год в объеме 24 млн тонн (23 млн тонн - поставка трубопроводным транспортом и 1 млн тонн - железнодорожным). Между тем, конкретные объемы закупки нефти по-прежнему будут уточняться ежемесячно, исходя из рыночной конъюнктуры и технических возможностей НПЗ по переработке.







Временным решением проблемы стало заключение контрактов с компаниями бизнесмена Михаила Гуцериева - "Русснефтью" и "Нефтисой". В результате российские нефтяные компании в первом квартале 2020 года снизили поставки нефти в Беларусь на 77% - до 1,04 млн тонн. В апреле, после достижения на межправительственном уровне договоренностей о механизме межбюджетного трансферта в рамках расчетов за нефть, регулярные поставки были возобновлены и составили за месяц 1,47 млн тонн, в мае поставки нефти из РФ сложились в объеме 1,13 млн тонн, в июне - 1,1 млн тонн. Таким образом, по втором квартале импорт нефти из РФ составил 3,7 млн тонн.По данным Белнефтехима, в июле белорусские НПЗ закупят у российских нефтяных компаний 1,58 млн тонн нефти.Как сообщалось, на III квартал "Белнефтехим" согласовал с Минэнерго РФ поставки нефти на белорусские НПЗ по МН "Дружба" в объеме 5,75 млн тонн.