Белорусам могут увеличить суммы возмещения за электричество
02.07.2020
Министерство энергетики вынесло на общественное обсуждение новый проект указа. В документе предлагается увеличить сумму возмещения некоторым категориям граждан расходов на электроснабжение для целей отопления и горячего водоснабжения.
Согласно проекту указа, размещенном на на Правовом форуме Беларуси, местные органы власти смогут принимать решения о возмещении малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан части расходов - 40% от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин (1 БВ - Br27). Сейчас им могут возмещать расходы в размере 20% и не более 40 базовых величин.
Критерии отнесения граждан к категории малообеспеченных и другим социально уязвимым группам определит Совет Министров.
Проектом указа также корректируется список документов, которые нужно будет предоставить гражданам, претендующим на возмещение расходов.
По оценке "Белэнерго", ориентировочные затраты гражданина на выполнение работ по электроснабжению составляют около Br5 тыс.
"Белэнерго" прогнозирует, что количество домов, которые будут переведены на электроснабжение для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, составит порядка 300, начиная с 2021 года.
С учетом сроков издания указа возмещение части расходов в 2020 году в увеличенном размере не предусматривается. Таким образом, принятие указа приведет к росту в 2021, 2022 и 2023 годах расходов местных бюджетов в связи с возмещением на Br600 тыс. ежегодно.
Согласно проекту указа, размещенном на на Правовом форуме Беларуси, местные органы власти смогут принимать решения о возмещении малообеспеченным и другим социально уязвимым категориям граждан части расходов - 40% от стоимости выполненных работ по электроснабжению, но не более 80 базовых величин (1 БВ - Br27). Сейчас им могут возмещать расходы в размере 20% и не более 40 базовых величин.
Критерии отнесения граждан к категории малообеспеченных и другим социально уязвимым группам определит Совет Министров.
Проектом указа также корректируется список документов, которые нужно будет предоставить гражданам, претендующим на возмещение расходов.
По оценке "Белэнерго", ориентировочные затраты гражданина на выполнение работ по электроснабжению составляют около Br5 тыс.
"Белэнерго" прогнозирует, что количество домов, которые будут переведены на электроснабжение для целей отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи, составит порядка 300, начиная с 2021 года.
С учетом сроков издания указа возмещение части расходов в 2020 году в увеличенном размере не предусматривается. Таким образом, принятие указа приведет к росту в 2021, 2022 и 2023 годах расходов местных бюджетов в связи с возмещением на Br600 тыс. ежегодно.
Организатор общественного обсуждения - Министерство энергетики. Замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 2 по 12 июля.
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