30.04.2020

Первоначально планировалось, что за отопление и газ плату по полному тарифу с не занятых в экономике граждан начнут взимать 1 октября 2019 года, однако правительство перенесло этот срок на 1 мая 2020 года. Теперь эта мера отложена еще на год.





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В соответствии с постановлением Совмина № 220, которое опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, срок начала платы за тепло и газ по полным тарифам для не занятых в экономике перенесли на 1 мая 2021 года.Речь идет о введении оплаты услуг теплоснабжения, газоснабжения при наличии индивидуальных газовых отопительных приборов по полным тарифам.После протестов, прокатившихся по стране в феврале—марте 2017 года против декрета «о тунеядцах», документ был скорректирован, но не отменен. 25 января 2018 года Александр Лукашенко подписал декрет № 1 «Об изменении декрета президента Республики Беларусь». На смену декрету «О предупреждении социального иждивенчества» пришел декрет «О содействии занятости населения».На его основании власти разработали базу данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, которая заработала 1 декабря 2018 года. Согласно законодательству, внесенные в эту базу граждане будут обязаны оплачивать по полным тарифам горячее водоснабжение, газовое и теплоснабжение.С января 2019 года «социальные иждивенцы» уже оплачивают по полным тарифам горячее водоснабжение.