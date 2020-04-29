29.04.2020

Второй НПЗ - ОАО "Нафтан" - в мае будет работать в обычном режиме, у него другой график ремонтов, добавил Александр Тищенко.





Мозырский НПЗ в мае из-за планового ремонта сократит переработку нефти до 0,5 млн т."В мае на Мозырском НПЗ пройдут плановые ремонтные мероприятия, они не сопряжены с остановкой завода. В планах по итогам месяца - переработка на этом заводе более 0,5 млн т нефти", - сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко. В апреле на Мозырском НПЗ переработали около 1 млн т нефти.По его словам, нынешние условия и ситуация на рынке нефтепродуктов позволяют провести ремонт менее затратно.