29.04.2020

Как сообщалось, Беларусь в мае планирует получить из РФ 1,13 млн т нефти, работа с альтернативными источниками продолжится. Объемы будут определяться исходя из конъюнктуры внутреннего и внешнего рынков.



В апреле Беларусь получила около 2 млн т нефти. Из них 1,56 млн т - это российские поставки трубопроводным и железнодорожным транспортом. Остальной объем - танкерные поставки и собственная добыча.



В апреле поставки в Беларусь возобновили крупные российские нефтяные компании. Кроме того, в апреле для Мозырского НПЗ через порт Одессы была поставлена партия азербайджанской нефти, для ОАО "Нафтан" - партия норвежской нефти с перевалкой в Клайпедском порту. Оба танкера - по 85 тыс. т.-0-



Беларусь купила первую партию нефти у национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco."Закуплена первая партия нефти у Saudi Aramco. Это 80 тыс. т. Ожидаем танкер с нефтью в Клайпедском порту 11 мая", - рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.Что касается дальнейших планов по покупке нефти у Saudi Aramco, то пресс-секретарь отметил: "Рынок покажет, как будем действовать дальше".