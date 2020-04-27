Бюджет прожиточного минимума на три месяца увеличится

27.04.2020

Постановлением Министерства труда и социальной защиты от 23 апреля №38 на период с 1 мая по 31 июля утверждены размеры бюджета прожиточного минимума (БПМ) в среднем на душу населения и по основным социально-демографическим группам, сообщила пресс-служба ведомства.



Бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения установлен в размере Br246,78, что на 2,9 % выше по сравнению с нормативом, действовавшим с 1 февраля по 30 апреля. Размеры бюджета прожиточного минимума по основным социально-демографическим группам (в ценах марта 2020 года): трудоспособное население - Br275,48, пенсионеры - Br187,22, студенты - Br237,3, дети в возрасте до трех лет - Br158,94, дети от 3 до 6 лет - Br217,84, дети от 6 до 18 лет - Br265,2.



В связи с изменением БПМ с 1 мая автоматически пересматриваются встроенные в систему социальной защиты различные надбавки и повышения, а также отдельные социальные выплаты, исчисляемые от размера БПМ: размеры государственных пособий семьям, воспитывающим детей, социальные пенсии, доплаты пенсионерам в возрасте 75 лет и старше, получающим пенсии в органах по труду, занятости и социальной защите, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, надбавки и повышения к пенсиям, которые предусмотрены для отдельных категорий пенсионеров. Эти выплаты увеличиваются соразмерно росту БПМ на 2,9%.