24.04.2020

Определить язык Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Азербайджанский Албанский Амхарский Английский Арабский Армянский Африкаанс Баскский Белорусский Бенгальский Бирманский Болгарский Боснийский Валлийский Венгерский Вьетнамский Гавайский Гаитянский Галисийский Голландский Греческий Грузинский Гуджарати Датский Зулу Иврит Игбо Идиш Индонезийский Ирландский Исландский Испанский Итальянский Йоруба Казахский Каннада Каталанский Киргизский Китайский Трад Китайский Упр Корейский Корсиканский Курманджи Кхмерский Кхоса Лаосский Латинский Латышский Литовский Люксембургский Македонский Малагасийский Малайский Малаялам Мальтийский Маори Маратхи Монгольский Немецкий Непальский Норвежский Панджаби Персидский Польский Португальский Пушту Румынский Русский Самоанский Себуанский Сербский Сесото Сингальский Синдхи Словацкий Словенский Сомалийский Суахили Сунданский Таджикский Тайский Тамильский Телугу Турецкий Узбекский Украинский Урду Филиппинский Финский Французский Фризский Хауса Хинди Хмонг Хорватский Чева Чешский Шведский Шона Шотландский (гэльский) Эсперанто Эстонский Яванский Японский Звуковая функция ограничена 200 символами Настройки : История : Обратная связь : Donate Закрыть

В предстоящие выходные (25 апреля) Светлогорский ЦКК приступит к загрузке уже второго поезда с 41 сорокафутовым контейнером с сульфатной беленой целлюлозой на Китай, сообщила пресс-служба концерна "Беллесбумпром"Отметим, что первую отгрузку своей продукции в объеме 1060 тонн железнодорожным транспортом ЦКК осуществил больше месяца назад (18 марта). Поставщиком и потребителем была дана оценка впервые использованной схеме доставки продукции железнодорожным транспортом (ранне был только морской путь), и принято обоюдное решение о ее применении и далее. Товар был доставлен вовремя и без каких-либо повреждений в пути. Схема себя оправдала. Среди ее главных преимуществ по сравнению с традиционно сложившимся способом доставки через морские порты – значительно более короткий срок доставки – 16 суток в противовес к 1,5-2 месяцам морским путем. Кроме того, в этом случае отсутствует необходимость перегрузки в порту продукции из обычных железнодорожных вагонов в сорокофутовые контейнеры. Для производителя важен факт того, что за счет оптимизации затрат на логистику складывается более высокая рентабельность реализованной продукции.В адрес Светлогорского ЦКК уже поступила еще одна заявка на поставку ж/д путем и такого же объема сульфатной беленой целлюлозы от нового потребители из Китая. Поставка в адрес нового партнера запланирована на начало мая.Помимо китайского рынка Светлогорский ЦКК активно работает и на европейском рынке. Так, ежедневно предприятие отгружает 10-15 машин (фур) сульфатной беленой целлюлозы в Италию. Активно начал развиваться экспорт в Турцию, за 3 месяца экспорт в эту страну составил 2,4 млн долларов, в прошлом году отгрузок в Турцию не было.Всего по итогам 1-го квартала текущего года на внешние рынки Светлогорский ЦКК поставил продукции более чем на 26 млн долларов США, что на 84,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе экспорт в Китай составил 15,7 млн долларов, что на 56,7% больше, чем в 1-м квартале 2019 года.