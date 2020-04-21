21.04.2020

Вчера американская марка WTI показала отрицательное значение впервые в истории. Это беспрецедентный случай для финансового рынка. Цены на WTI продемонстрировали самое сильное однодневное падение в биржевой истории торгов.







Даже плавное снижение котировок ближайшего к исполнению контракта на поставку нефти WTI в первой половине дня 20 апреля еще недавно назвали бы падением. Ее стоимость к 19:00 опустилась с $18 до $10 за баррель. Однако затем последовало пике — в течение 2 часов котировки достигли абсолютного минимума — $0,1 за баррель. К этому времени котировки обрушились в 200 раз, написал аналитик Влад Пономарь









В ходе торгов цена доходила до минус $40,32 за баррель(падение на 320%), а на закрытии остановилась на отметке минус $37,63.





То есть за каждый баррель продавец теперь доплачивает. По данным Reuters, в отрицательную область ушли и котировки нефти на европейском спот-рынке: российская Urals подешевела до минус $3 за баррель, североморская Brent до минус $3,5 за баррель.





Спроса на нефть нет. У производителей нет мощностей для хранения, поэтому им приходится платить покупателям, чтобы те забрали нефть.





Майский контракт на WTI истекает 21 апреля. Разница между майскими и июньскими ценами связана с тем, что производители знали, что не смогут найти мощности для хранения нефти в мае.





Снижение цен на нефть может продолжиться, поскольку соглашение ОПЕК+ о уменьшении объемов добычи нефти начинает действовать только с мая. В результате заполненные хранилища еще долгое время будут служить навесом над рынком и удерживать цены от восстановления к докризисным уровням.

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После 21:00 котировки фьючерсных контрактов переместились в отрицательную область.