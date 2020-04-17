17.04.2020

Стеклозавод "Неман" получит государственную поддержку, чтобы расширить производство.





Об этом сообщил Александр Лукашенко во время визита на предприятие. Президент, в частности, отметил, что на предприятии организован выпуск стекловаты, на которую огромный спрос на рынке, это импортозамещающая продукция. "Поэтому я принял решение о строительстве еще одного цеха здесь. Деньги мы найдем для этого. Но самое главное, что та продукция, которую вы будете производить, она нужна не только на внутреннем, но и на внешнем рынке", - сказал глава государства.



Александр Лукашенко также пообещал рассмотреть и вопрос отсрочки платежей по долговым обязательствам предприятия.

