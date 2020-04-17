17.04.2020

В пресс-службе напомнили, что в марте был одобрен пакет солидарной помощи ЕБРР в размере 1 млрд евро для 38 стран. Данная мера была принята для помощи компаниям - клиентам банка в условиях пандемии коронавируса. "Мы увидели большой спрос на ресурсы и ожидаем, что в ближайшее время акционеры одобрят новый пакет помощи, более значительный. Он будет предназначаться для всех наших клиентов во всех странах", - пояснили в ЕБРР. Программа помощи предназначена для нынешних клиентов банка. Финансирование может направлено на повышение банковской ликвидности, пополнение оборотных средств, реструктуризацию краткосрочной задолженности.







Европейский банк реконструкции и развития оценивает объем инвестиций в проекты Беларуси в 2020 году на уровне $400 млн, сообщили в пресс-службе ЕБРР."В сотрудничестве ЕБРР и Беларуси 2019 год был очень успешным, в этом году ЕБРР оценивает суммарный объем финансирования в районе $400 млн. Это поддержка государственных и частных компаний, а также инфраструктурных проектов", - отметили в пресс-службе.При этом в банке не исключили, что суммарный объем финансирования может быть скорректирован с учетом потребностей конкретных клиентов. Финансирование получат компании, с которыми у Европейского банка реконструкции и развития уже есть проекты разной степени готовности.Что касается расширения круга клиентов ЕБРР в Беларуси за счет госпредприятий, то для этого им необходимо будет пройти все установленные процедуры - финансовый анализ, оценку рисков и т.д.