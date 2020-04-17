17.04.2020

В I квартале 2020 года объем промышленного производства в Беларуси в текущих ценах составил Br26,7 млрд и сократился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.





По виду экономической деятельности "Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом" показатель снизился на 5,8%.





Производство в горнодобывающей промышленности сократилось на 1,8%, обрабатывающей - на 2,1%. В водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений оно увеличилось на 1,9%, сообщили в Национальном статистическом комитете.