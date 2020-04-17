17.04.2020

В январе-марте 2020 года белорусский ВВП сократился на 0,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019-го.

Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил Br30,2 млрд, или в сопоставимых ценах 99,7% к уровню I квартала 2019 года, , сообщили в Национальном статистическом комитете.

Индекс-дефлятор ВВП в I квартале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 104,3%.-0