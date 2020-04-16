16.04.2020

В связи с пандемией COVID-19 сроки отключения горячей воды в Беларуси будут перенесены, сказал чиновник.





Планируется, что воду все-таки будут отключать но в конце лета-начале осени.



Трубило также сообщил, что коммунальные службы не будут проводить в данный эпидсезон ремонтные работы, связанные с обязательным посещением квартир.

В период неблагоприятной эпидемиологической ситуации связаннойс распространением COVID-19 в Беларуси отменяются ежегодные плановые отключения горячей воды в жилых домах. Об этом 16 апреля во время стрима Минздрава сообщил первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Геннадий Трубило.