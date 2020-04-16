16.04.2020

Крутой сказал, что белорусская сторона заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР крупным государственным банкам – ОАО «АСБ Беларусбанк», ОАО «Белагропромбанк», ОАО «Белинвестбанк, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» в объеме до 1 млрд долларов, в том числе для малых и средних компаний из наиболее пострадавших секторов экономики.







В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы выделения кредитных ресурсов, реализации инфраструктурных проектов с привлечением финансирования Банка, а также перспективные направления сотрудничества с учетом складывающейся неблагоприятной эпидемиологической ситуации.

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Беларусь заинтересована в предоставлении кредитных ресурсов ЕБРР, заявил первый заместитель премьер-министра Беларуси Дмитрий Крутй на встрече с вице-президентом Европейского банка реконструкции и развития Аланом Пию. Встреча прошла в формате видеоконференции.