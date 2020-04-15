Подписан Указ о возмещении расходов на электроснабжение
15.04.2020
Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 апреля подписал указ №127 «О возмещении расходов на электроснабжение эксплуатируемого жилищного фонда». Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.
В соответствии с указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи - в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.
Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.
В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.
Документ принят в целях стимулирования населения к использованию электрической энергии для нужд отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это касается одноквартирных жилых домов.
В соответствии с указом гражданам будет возмещаться за счет средств местных бюджетов часть расходов на проведение электроснабжения эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водообеспечения и приготовления пищи - в размере 20% от стоимости выполненных работ, но не более 40 базовых величин.
Для возмещения расходов гражданин должен быть включен в формируемые местными исполнительными и распорядительными органами списки. Указом предусмотрена соответствующая административная процедура и определен перечень документов, которые человек должен представить в местный орган власти.
В течение трех месяцев после официального опубликования указа правительством будет определен порядок возмещения расходов на электроснабжение.
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