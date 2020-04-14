14.04.2020

Как сообщалось, ВВП Беларуси в 2019 году вырос на 1,2% после роста на 3% в 2018 году. В январе-феврале 2020 года ВВП Беларуси снизился на 0,6%.





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Международный валютный фонд (МВФ) резко ухудшил прогноз по ситуации в экономике Беларуси на фоне глобального экономического спада из-за негативного влияния пандемии коронавируса.В соответствии с опубликованным во вторник обновленным прогнозом МВФ (World Economic Outlook, WEO), ожидается снижение ВВП Беларуси в 2020 году на уровне 6% после роста на 1,2% в 2019 году. В октябре прошлого года МВФ ухудшал оценку роста экономики Беларуси в 2020 году до 0,3% с 2,2%.По оценке МВФ, в 2021 году экономика Беларуси вернется в зону роста и ВВП увеличится на 3,5%.Годовой уровень инфляции в Беларуси в 2020-2021 годах прогнозируется на уровне 5,6%.Кроме того, МВФ ожидается роста безработицы в Беларуси – с 0,3% в 2019 году до 2,3% в 2020 году и 1,8% в 2021 году.Как сообщалось, на минувшей неделе Всемирный банк сообщил, что прогнозирует снижение ВВП Беларуси в 2020 году на 4%. В январе этого года ВБ ожидал рост белорусской экономики на уровне 1% в 2020 году.По прогнозу ВБ, инфляция в Беларуси в 2020 году резко вырастет до 11,3% с 4,7% в 2019 году.Эксперты ВБ ожидают, что в 2021 году экономика Беларуси может выйти из рецессии и ее рост составит 1%, в 2022 году - 1,2%. Инфляция замедлится до 7% и 6,3% соответственно.