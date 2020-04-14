14.04.2020

В целях недопущения роста арендной платы в связи с увеличением базовой арендной величины проектом указа с 1 апреля 2020 года вводится мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы на срок до 30 сентября 2020 года.





Правительство Беларуси подготовило комплексный проект указа президента Беларуси "О поддержке экономики", который в том числе предусматривает предоставление отсрочки по аренде.Как сообщил Госкомитет по имуществу в проект указа, в частности, включены предложения комитета по поддержке арендаторов в тех отраслях, которые ощутили наиболее сильное влияние эпидемиологической ситуации (туристические и транспортные услуги, гостиничный и санаторный бизнес, общественное питание, бытовые услуги).Нормы проекта распространяются на арендаторов недвижимости, которая находится в госсобственности.Проектом указа предусматривается предоставление до 30 сентября 2020 года отсрочки по оплате арендной платы за пользование таким имуществом (возмещению расходов, связанных с содержанием и эксплуатацией этого имущества) с рассрочкой уплаты по 31 декабря 2020 года.Для арендодателей планируется установить на аналогичный срок отсрочку исполнения обязательств в отношении арендной платы за землю, налога на землю, налога на недвижимость.