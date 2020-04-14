14.04.2020

При этом основное количество энергосберегающих мероприятий, подчеркнули на заводе, запланировано на третий и четвертый кварталы.





ОАО «Белшина» эффективно проводит работу по энергосбережению. В частности, заводу крупногабаритных шин на первый квартал текущего года был запланирован показатель энергосбережения минус 2,7%, фактически только за первый месяц года коллектив предприятия достиг показателя в минус 4,2%.Как сообщили в отделе главного энергетика завода, этого удалось добиться за счет внедрения ряда мероприятий. Для экономии тепловой энергии были, например, оптимизированы схемы приготовления горячей бытовой воды, что дало условно годовой экономический эффект 160 тонн условного топлива Внедрена также высокоэффективная изоляция трубопровода перегретой воды в цехе ПВС -- условно годовой эффект от этого мероприятия составляет 120 т.у.т.Кроме того в цехе вулканизации проведена модернизация четырех технологических гребенок, а в подготовительном цехе оптимизирован режим смешения первой стадии резиновых смесей. Оба этих мероприятия в сумме дают условно-годовой экономический эффект в размере 158 т.у.т.