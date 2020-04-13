13.04.2020

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область). Генеральным подрядчиком выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Ввод первого энергоблока запланирован в 2020 году, второго - в 2021-м.





Министр энергетики Беларуси Виктор Каранкевич сообщил, что физический пуск первого энергоблока Белорусской АЭС состоится в июле 2020 года. Энергетический пуск планируется в сентябре - октябре."В этом году планируется физический пуск [первого] энергоблока и энергетический пуск, то есть уже выдача первых киловатт-часов в энергосистему страны. По физическому пуску мы ориентируемся, что это июль, соответственно, выдача первых киловатт-часов электрической энергии - это сентябрь - октябрь", - заявил Виктор Каранкевич.По его словам, пока Минэнерго ориентируется на этот график. "Если какие-то и могут быть в дальнейшем коррективы, мы будем смотреть и оперативно на них реагировать", - пояснил Виктор Каранкевич.