Беларусь будет просить Россию снизить цену на газ
В настоящее время прослеживается ярко выраженная динамика снижения мировых цен на энергоресурсы, в том числе на природный газ. "В данных обстоятельствах белорусская сторона инициировала перед ПАО "Газпром" вопрос о пересмотре в сторону снижения стоимости поставляемого в 2020 году в Беларусь природного газа", - сказал министр.
"В качестве одного из механизмов пересмотра предложена возможность покупки определенных объемов газа на биржевых площадках по конкурентным ценам", - отметил Виктор Каранкевич. Условия реализации этого механизма будут предметом предстоящих переговоров с российской стороной, добавил он.
Министр представил сегодня в парламенте протокол, которым вносятся изменения в белорусско-российское межправительственное соглашение о порядке формирования цен (тарифов) при поставке природного газа в Беларусь и его транспортировке по газопроводам, расположенным в Беларуси, от 25 ноября 2011 года. Суть документа в том, чтобы финансовые условия поставок природного газа в страну не ухудшались.
Протокол ратифицирован сегодня Палатой представителей.
Как сообщалось, согласно документу действие межправительственного соглашения продлевается до 31 декабря 2020 года. Протокол распространяет свои действия на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
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