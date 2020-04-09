Украина приостановила покупку электроэнергии из Беларуси
09.04.2020
Пропускные способности электроэнергетических связей между Украиной и странами вне Энергетического сообщества на месячных и суточных аукционах распределяться не будут. Именно по итогам подобных аукционов Беларусь поставляла электроэнергию в Украину.
Постановлением «Укрэнерго» поручено аннулировать результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами не из числа участников Энергетического сообщества — международной организации, объединяющей Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь в эту организацию не входит.
Комиссия аргументировала свое решение тем, что в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии. Таким образом, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.
В комиссии подчеркнули, что принятые меры — временные.
По данным «Укрэнерго», в январе этого года Украина импортировала из Беларуси 93,013 млн киловатт-часов электричества — 0,84% от всей электроэнергии, использованной за месяц конечными потребителями. В феврале в Украину было поставлено 48,882 млн кВт·ч белорусского электричества. Данные за март пока не опубликованы.
Постановлением «Укрэнерго» поручено аннулировать результаты годовых аукционов по распределению на 2020 год пропускных способностей линий электропередачи между Украиной и государствами не из числа участников Энергетического сообщества — международной организации, объединяющей Евросоюз и страны-соседи в целях создания единого общеевропейского энергетического рынка. Беларусь в эту организацию не входит.
Комиссия аргументировала свое решение тем, что в условиях неконтролируемого распространения COVID-19 в государствах вне Энергетического сообщества возникает «риск физической возможности невыполнения договорных обязательств», поскольку может снизиться численность персонала, необходимая для производства и передачи электроэнергии. Таким образом, создается угроза безопасности поставок электричества, что может привести к крайне негативным последствиям.
В комиссии подчеркнули, что принятые меры — временные.
По данным «Укрэнерго», в январе этого года Украина импортировала из Беларуси 93,013 млн киловатт-часов электричества — 0,84% от всей электроэнергии, использованной за месяц конечными потребителями. В феврале в Украину было поставлено 48,882 млн кВт·ч белорусского электричества. Данные за март пока не опубликованы.
По данным Национального статистического комитета Беларуси, в 2019 году Украина импортировала 852,838 млн кВт·ч белорусской электроэнергии на 45 млн 609,8 тыс. долларов.
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