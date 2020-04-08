08.04.2020

Как сообщили в главном управлении здравоохранения Гродненского облисполкома, лабораторно подтверждены 15 случаев коронавируса у граждан России, прибывших на АЭС в г.Островец, пишет " Гродненская правда ".





Все они госпитализированы, изолированы.





Клинических проявлений нет, проводится эпидемиологическое расследование, в настоящее время устанавливаются контакты 1 уровня.