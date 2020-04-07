Золотовалютные резервы Беларуси за месяц снизились на 1 018 млн долларов США

07.04.2020

Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 апреля 2020 года, по предварительным данным, составили 7 786,5 млн. долларов США (в эквиваленте). За март 2020 года они снизились на 1 018,4 млн. долларов США (на 11,6 процента) после снижения в феврале на 438,2 млн. долларов США (на 4,7 процента), сообщили в Национальном банке страны.



Снижение уровня международных резервных активов по итогам марта в основном обусловлено продажей Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа", а также плановым погашением Правительством и Национальным банком Республики Беларусь внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 226,5 млн. долларов США.



Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2020 год объем международных резервных активов на 1 января 2021 г. должен составить не менее 7,3 млрд. долларов США.