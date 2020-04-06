Торговать на БУТБ теперь можно не выходя из дома

06.04.2020

Как сообщила пресс-служба Белорусской универсальной товарной биржи, с 6 апреля 2020 г. принять участие в торгах промышленными и потребительскими товарами на БУТБ можно с любого мобильного устройства, подключенного к сети Интернет. Для идентификации пользователей используется двухфакторная аутентификация: логин и пароль плюс одноразовый sms-код.



В БУТБ надеются, что нововведение упростит доступ в торговую систему и сделает участие в торгах более удобным. Кроме того, значительно повысится мобильность участников торгов, что особенно актуально сейчас, когда многие организации переходят на режим удаленной работы. Поэтому ожидается, что возможность осуществлять закупки и реализовывать продукцию, не выходя из дома, будет востребована среди представителей государственных предприятий и частного бизнеса.



Что касается других товарных секций БУТБ, то торговать в них со смартфона пока не получится, поскольку участие в торгах металлоизделиями, лесоматериалами и сельхозпродукцией требует установки на персональный компьютер специального программного обеспечения. В то же время торги промышленными и потребительскими товарами лишены таких ограничений, так как работают через веб-интерфейс и для входа в торговую систему нужен лишь браузер и интернет-подключение.

