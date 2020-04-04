04.04.2020

Презентация Торгового дома «БЦК – Калининград» состоялась на 27-й Международной выставке «Фасад – 2020», которая проходила 12 – 14 марта в Калининграде и посвящалась современным технологиям в строительстве и ремонте, отделочным материалам, строительному оборудованию, технике и инструментам, сообщила пресс-служба БЦК.





«Открытие собственного представительства, ООО ТД «БЦК – Калининград» – значительный шаг в сторону эффективного сотрудничества со строительными компаниями региона, – отиетил заместитель начальника управления по внешнеэкономической деятельности белорусской компании Ольга Врублевская. – Калининградская область была и остаётся для нашей компании одним из самых перспективных направлений. Здесь востребован не только наш цемент, но и практически вся продукция холдинга. С открытием представительства активизируется работа как с крупными клиентами, так и с небольшими фирмами, которые больше заинтересованы в тарированном цементе и поставках строительных материалов небольшими партиями, под заказ».





Всего за время работы выставки представители холдинга провели переговоры с руководством более чем 20 фирм и компаний, были заключены предварительные договорённости сотрудничестве.

