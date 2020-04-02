На поддержку белорусской экономики из-за коронавируса выделят Br110 млн
02.04.2020
На рассмотрение главы государства представлен комплекс мер по поддержке экономики.
"Трудно обсчитать все меры. Могу только сказать, что прямые меры бюджетно-налоговой поддержки составят около Br110 млн", - проинформировал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.
Предлагаемый пакет мер он назвал неординарным. "Он предусматривает поддержку целых секторов, в которых работают 550 тыс. человек", - отметил премьер.
Комплекс мер состоит из пяти пакетов. "Там есть целый ряд мер в сфере денежно-кредитной и пруденциальной политики, поддержка реального сектора экономики, по защите потребительского рынка", - рассказал Сергей Румас. Предлагается также пакет мер, который позволит инициировать принятие решений в ЕАЭС.
Правительство уже приняло ряд необходимых постановлений. "Все остальные постановления, которые изложены в этом пакете мер, будут приняты сегодня до конца дня. Они уже разработаны, проходят процедуру согласования", - добавил премьер.
Сергей Румас напомнил, что Президент тщательно относится к предложениям об оказании мер господдержки. "Поэтому глава государства отправил этот комплекс мер для заключения в иные госорганы. Правительство ожидает, что коллеги из Администрации Президента, Комитета госконтроля разделяют наши подходы о необходимости оказания этой господдержки и в ближайшее время внесут главе государства свои заключения", - сказал руководитель правительства.
Ожидается, что пакет мер будет принят в ближайшее время.
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