Правительство Беларуси поручило не поднимать цены на товары выше 0,5% в месяц
01.04.2020
Совет Министров Беларуси 30 марта 2020 г. принял постановление № 184 «О временных мерах по стабилизации ситуации на потребительском рынке» в целях недопущения роста цен и обеспечения потребительского рынка товарами.
В частности, согласно документу отдельным министерствам и ведомствам поручено не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными (входящими в состав, систему) организациями, выше 0,5 процента ежемесячно и обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка.
Также поручено не допускать повышения цен (тарифов) выше 0,5 процента ежемесячно юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги.
Повышение цен (тарифов) выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь.
Контроль за выполнением вышеназванных поручений и соблюдением ассортиментного перечня товаров субъектами торговли возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомы и Минский горисполком.
Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 г. (без учета снижения цен на время проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей), считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством.
В частности, согласно документу отдельным министерствам и ведомствам поручено не допускать роста отпускных цен (тарифов) на товары (услуги), производимые (оказываемые) подчиненными (входящими в состав, систему) организациями, выше 0,5 процента ежемесячно и обеспечить поставки производимой продукции в розничную торговую сеть под потребность внутреннего рынка.
Также поручено не допускать повышения цен (тарифов) выше 0,5 процента ежемесячно юридическим лицам всех форм собственности и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим производство (ввоз) и (или) реализацию товаров на внутренний рынок или оказывающим услуги.
Повышение цен (тарифов) выше установленного предела допускается только по согласованию с Комиссией по вопросам государственного регулирования ценообразования при Совете Министров Республики Беларусь.
Контроль за выполнением вышеназванных поручений и соблюдением ассортиментного перечня товаров субъектами торговли возложен на Министерство антимонопольного регулирования и торговли, облисполкомы и Минский горисполком.
Несоблюдение ассортиментного перечня товаров, превышение розничных цен на товары по сравнению с ценами, действовавшими на 1 апреля 2020 г. (без учета снижения цен на время проведения мероприятий, направленных на продвижение товаров и привлечение покупателей), считается грубым нарушением правил торговли, влекущим за собой последствия в соответствии с законодательством.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования и действует до 30 июня 2020 г.
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