01.04.2020

ЕБРР - многосторонний банк, содействующий развитию частного сектора и предпринимательской инициативы. Акционерами банка являются 69 стран, а также Европейский союз и Европейский инвестиционный банк.





Европейский банк реконструкции и развития выделит 15 млн евро на семь лет, которые будут направлены на строительство лесопильного завода."Для повышения конкурентоспособности белорусской деревообрабатывающей промышленности при поддержке ЕБРР будет построен лесопильный завод на юге Беларуси. Новое частное предприятие будет создано на базе существующего объекта недалеко от Мозыря. Лесопильный завод, принадлежащий эстонской компании Kaamos Timber (KT) AS, ежегодно будет выпускать около 250 тыс. куб.м пиломатериалов из дерева хвойных пород", - рассказали в пресс-службе банка.Продукцию завода планируется экспортировать. Ожидается, что предприятие позволит создать около 100 новых рабочих мест и увеличить годовую производительность КТ в Беларуси до 450 тыс. куб.м пиломатериалов хвойных пород. "ЕБРР сотрудничает с компанией уже более двух десятилетий и успешно реализовал аналогичный совместный проект на севере Беларуси, в Витебске", - отметили в пресс-службе.