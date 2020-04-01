Базовая арендная величина с 1 апреля - Br17,85
01.04.2020
Постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года №162 установлена новая базовая арендная величина. С 1 апреля она увеличивается с Br16,9 до Br17,85.
Как пояснили в Госкомимуществе, размер базовой арендной величины устанавливается Совмином ежегодно с учетом инфляции за предыдущий год и действует с 1 апреля года, в котором он установлен. В то же время арендная плата может быть снижена, если арендодатель применит минимальный коэффициент спроса (0,5) или снизит процент рентабельности (в случае определения размера арендной платы в соответствии с п.11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей).
Изменить установленный в договоре аренды коэффициент спроса можно по соглашению сторон и по согласованию с госорганами и другими организациями.
Как сообщили в Госкомимуществе, в Беларуси подготовлен проект указа, предусматривающий мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы на срок до 30 сентября 2020 года. Документ согласован со всеми заинтересованными, но пока еще не принят.
Базовая арендная величина применяется при расчете размера арендной платы за площади, находящиеся в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности государства или его административно-территориальных единиц. На 1 января 2020 года удельный вес площади госимущества, сданного в аренду, составляет 3,5%.
Последние новости рубрики
-
01.04.2020Россия готова поставить в Беларусь 1 млн т нефти в апреле
-
01.04.2020Под Мозырем построят лесопильное предприятие, ЕБРР выделит кредит
-
01.04.2020Базовая арендная величина с 1 апреля - Br17,85
-
31.03.2020Экспорт продукции БМЗ в 2019 году составил $1,16 млрд
-
31.03.2020Изменились цены на драгметаллы в изделиях и ломе, скупаемые у физлиц
-
31.03.2020Минфин рассказал о госдолге на 1 марта. Внешний снизился
-
31.03.2020Деревообрабатывающие предприятия ищут возможность увеличить поставки в страны ЕС
-
31.03.2020Беларусь просит у МВФ «быстрых» денег
-
30.03.2020Строительство металлопрокатного завода в Миорах отстает от графика на полгода
-
30.03.2020В Мозыре обновят склад хранения нефтепродуктов
-
27.03.2020Предприятие по производству техуглерода в Могилеве прошло сертификационный аудит
-
27.03.2020Спрос на продукцию «СветлогорскХимволокно» вырос в разы
-
26.03.2020В Бобруйске почти в 3 раза увеличили производство антисептиков
-
25.03.2020Бюджет Минска на 77,4% - поступления от частного бизнеса
-
24.03.2020МВФ предупредил о рецессии в экономике
Апрель 2020 | Март 2020 | Февраль 2020 | Январь 2020 | Декабрь 2019 | Ноябрь 2019 | Октябрь 2019 | Сентябрь 2019 | Август 2019 | Июль 2019 | Июнь 2019 | Май 2019 | Апрель 2019 | Март 2019 | Февраль 2019 | Январь 2019 | Декабрь 2018 | Ноябрь 2018 | Октябрь 2018 | Сентябрь 2018 | Август 2018 | Июль 2018 | Июнь 2018 | Май 2018 | Апрель 2018 | Март 2018 | Февраль 2018 | Январь 2018 | Декабрь 2017 | Ноябрь 2017 | Октябрь 2017 | Сентябрь 2017 | Август 2017 | Июль 2017 | Июнь 2017 | Май 2017 | Апрель 2017 | Март 2017 | Февраль 2017 | Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006