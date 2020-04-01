01.04.2020

Постановлением Совета Министров от 20 марта 2020 года №162 установлена новая базовая арендная величина. С 1 апреля она увеличивается с Br16,9 до Br17,85.

Базовая арендная величина применяется при расчете размера арендной платы за площади, находящиеся в госсобственности, а также в собственности хозобществ, в уставных фондах которых более 50% акций (долей) находится в собственности государства или его административно-территориальных единиц. На 1 января 2020 года удельный вес площади госимущества, сданного в аренду, составляет 3,5%.





Как пояснили в Госкомимуществе, размер базовой арендной величины устанавливается Совмином ежегодно с учетом инфляции за предыдущий год и действует с 1 апреля года, в котором он установлен. В то же время арендная плата может быть снижена, если арендодатель применит минимальный коэффициент спроса (0,5) или снизит процент рентабельности (в случае определения размера арендной платы в соответствии с п.11 Положения о порядке определения размера арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, машино-мест, их частей).Изменить установленный в договоре аренды коэффициент спроса можно по соглашению сторон и по согласованию с госорганами и другими организациями.Как сообщили в Госкомимуществе, в Беларуси подготовлен проект указа, предусматривающий мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы на срок до 30 сентября 2020 года. Документ согласован со всеми заинтересованными, но пока еще не принят.