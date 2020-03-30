30.03.2020

Постепенно включается в технологическую схему новая установка по рекуперации паров, завершается модернизация технологических трубопроводов и оборудования налива. "Проект реализуется без остановки основных работ, предусмотрены лишь краткосрочные перерывы на время проведения огневых и газоопасных работ", - уточнили на предприятии. Также в плане - монтаж санитарно-бытового здания, благоустройство территории. Выполнено более трети запланированного объема.







ПО "Белоруснефть" проведет модернизацию Мозырского товарного участка (производственного подразделения РУП "Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт"), которая завершится во втором полугодии.Техническое обновление предусматривает реконструкцию станции налива в автоцистерны, модернизацию системы улавливания и рекуперации паров нефтепродуктов. Предполагается обновить ключевые участки, установить дополнительное технологическое и противопожарное оборудование, усовершенствовать систему автоматизации и цифровой связи. Это повысит качество обслуживания клиентов, увеличит точность приемно-отпускных операций при обороте нефтепродуктов, обеспечит более высокий уровень промышленной, пожарной и экологической безопасности.