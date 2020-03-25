Бюджет Минска на 77,4% - поступления от частного бизнеса
25.03.2020
В структуре поступлений в консолидированный бюджет столицы за январь - февраль 2020 года по категориям плательщиков лидирует негосударственный сектор экономики, сообщи сайт minsknews.by со ссылкой на инспекцию МНС по городу Минску.
По словам специалистов, удельный вес поступлений из этого источника составил 77,4 %, в том числе вклад организаций негосударственного сектора - 72,9 %.
- На организации государственного сектора пришлось 22,6 % всех поступлений, индивидуальных предпринимателей - 2,6 %, физических лиц - 1,9 %, - уточнили в ИМНС.
С начала нынешнего года налогоплательщики в общей сложности перечислили в консолидированный бюджет столицы около 2,1 млрд рублей.
По словам специалистов, удельный вес поступлений из этого источника составил 77,4 %, в том числе вклад организаций негосударственного сектора - 72,9 %.
- На организации государственного сектора пришлось 22,6 % всех поступлений, индивидуальных предпринимателей - 2,6 %, физических лиц - 1,9 %, - уточнили в ИМНС.
С начала нынешнего года налогоплательщики в общей сложности перечислили в консолидированный бюджет столицы около 2,1 млрд рублей.
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