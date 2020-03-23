23.03.2020

Премьер-министр Румас подписал постановление, в котором определена сумма 2 351 413 рублей (913 366 долларов США).







"Министерству финансов выделить в 2020 году из средств, предусмотренных в республиканском бюджете на финансирование расходов, связанных со стихийными бедствиями, авариями и катастрофами, средства на финансирование и восстановление расходов (в том числе расходов за счет средств от приносящей доходы деятельности) на мероприятия по предупреждению завоза и распространения инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19, в сумме 2351413 рублей, в том числе: Министерству здравоохранения – 1 574 120 рублей, в том числе для государственного учреждения "Республиканский научно-практический центр эпидемиологии и микробиологии" – 450 120 рублей;

в виде межбюджетного трансферта консолидированному бюджету Витебской области –143 183 рубля, бюджету г.Минска – 634 110 рублей.