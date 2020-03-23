Совмин Беларуси обсуждает комплекс мер для поддержки предприятий на фоне пандемии коронавируса
23.03.2020
Белорусское правительство рассматривает комплекс мер для поддержки предприятий на фоне пандемии коронавируса, сообщила пресс-служба Совмина со ссылкой на первого вице-премьера Дмитрия Крутого.
Правительство уже собрало обращения бизнес-союзов.
— Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс, — сказал Крутой.
Он пока не стал говорить о конкретных мерах.
— Там очень большой список. Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем, — сказал Дмитрий Крутой, подчеркнув, что вопрос нужно решать оперативно.
Первому вице-премьеру пока сложно говорить о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес.
Правительство уже собрало обращения бизнес-союзов.
— Сейчас посекторально обсуждаем со всеми ассоциациями, наиболее пострадавшими компаниями. Идет очень активный процесс, — сказал Крутой.
Он пока не стал говорить о конкретных мерах.
— Там очень большой список. Плюс мы смотрим те решения, которые приняты европейскими странами, Россией, США. Посмотрим, может быть, что-то интересное из этих документов для себя возьмем, — сказал Дмитрий Крутой, подчеркнув, что вопрос нужно решать оперативно.
Первому вице-премьеру пока сложно говорить о предварительных оценках потерь, которые понес бизнес.
— На прошлой неделе и на предприятия конкретные выезжали, и рынки мониторили, и ситуацию в небольших компаниях. Большой массив аналитической информации сейчас обрабатываем, — сказал Крутой.
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