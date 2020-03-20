20.03.2020





Новый резидент СЭЗ «Могилев» - ООО «Дуна Пеллет» - реализует инвестиционный проект с участием латвийского капитала, который предусматривает создание производства древесных пеллет (гранул). Планируется организовать около 20 новых рабочих мест.В качестве площадки для размещения предприятия инвестором был избран земельный участок в границах СЭЗ «Могилев» в Бобруйске.Свободная экономическая зона «Могилев» создана в январе 2002 года. Это часть территории Беларуси с определенными границами, в пределах которой в отношении ее резидентов устанавливается и действует специальный правовой режим для осуществления инвестиционной и предпринимательской деятельности. В настоящее время здесь зарегистрировано 43 предприятия-резидента.