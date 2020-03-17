17.03.2020

Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале они работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод получил первую первую партию азербайджанской нефти и уже начал ее переработку."Нефть с первого танкера в Одессе поступила по нефтепроводу на Мозырский НПЗ. Завод приступил к ее переработке", - сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Два из трех танкеров уже доставили сырье в Одессу. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.Кроме того, в марте в порту Клайпеды ожидают четыре танкера с нефтью для Беларуси. Первый из них прибыл в литовский порт 4 марта, еще один ожидается сегодня.Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.