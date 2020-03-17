17.03.2020

Индекс-дефлятор ВВП в январе - феврале по отношению к аналогичному периоду предыдущего года составил 103,7%.





По итогам первых двух месяцев 2020 года ВВП Беларуси года снизился на 0,6% по сравнению с январем – февралем прошлого года.Согласно первой оценке, объем ВВП в текущих ценах составил почти Br19,5 млрд, или в сопоставимых ценах 99,4% к уровню января - февраля 2019 года.