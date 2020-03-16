Беларусь постарается использовать момент, чтобы получить выгодное сырье
16.03.2020
В концерне "Белнефтехим" сообщили, что сейчас предпринимаются активные попытки приобрести дешевую нефть.
"Мы все предпринимаем для того, чтобы можно было использовать момент, получить выгодное сырье. Рынок мы контролируем, изучаем и работаем со всеми возможными поставщиками", - заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
"Рынок сейчас динамично меняется. Растет число предложений, цены падают. Работать надо со всеми, наблюдаем, потому что на сегодня крупных сделок по новым ценам еще не зафиксировано", - добавил он.
Ситуация с коронавирусом, по словам пресс-секретаря концерна, отражается на объемах потребления нефти. "Многие процессы во всем мире приостановлены, объемы потребления нефти, нефтепродуктов снижаются. Это отражается на ценовой политике", - обратил внимание Александр Тищенко.
Между тем в Беларусь продолжаются поставки альтернативной нефти. "Завтра ожидаем еще один танкер в Клайпеде", - проинформировал Александр Тищенко. Он уточнил, что речь идет о 80 тыс. т., закупленных у трейдеров.
Что касается азербайджанской нефти, то доставленная первым танкером в порт Одессы, поступит на Мозырский НПЗ сегодня - завтра. "Вчера в порту Южный пришвартовался второй танкер. Его начали готовить к сливу", - добавил пресс-секретарь "Белнефтехима". Третий танкер с азербайджанской нефтью придет в начале третьей декады.
Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Первый из трех танкеров прибыл в Одессу 12 марта. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.
Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для Беларуси. Первый из них прибыл в литовский порт 4 марта.
Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.
Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале НПЗ работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.
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