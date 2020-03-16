16.03.2020

В концерне "Белнефтехим" сообщили, что сейчас предпринимаются активные попытки приобрести дешевую нефть.





Суммарный объем поставок нефти из различных источников на белорусские НПЗ в марте составит около 1 млн т. В январе и феврале НПЗ работали на загрузке 50% и переработали около 1,8 млн т нефти.





"Мы все предпринимаем для того, чтобы можно было использовать момент, получить выгодное сырье. Рынок мы контролируем, изучаем и работаем со всеми возможными поставщиками", - заявил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко."Рынок сейчас динамично меняется. Растет число предложений, цены падают. Работать надо со всеми, наблюдаем, потому что на сегодня крупных сделок по новым ценам еще не зафиксировано", - добавил он.Ситуация с коронавирусом, по словам пресс-секретаря концерна, отражается на объемах потребления нефти. "Многие процессы во всем мире приостановлены, объемы потребления нефти, нефтепродуктов снижаются. Это отражается на ценовой политике", - обратил внимание Александр Тищенко.Между тем в Беларусь продолжаются поставки альтернативной нефти. "Завтра ожидаем еще один танкер в Клайпеде", - проинформировал Александр Тищенко. Он уточнил, что речь идет о 80 тыс. т., закупленных у трейдеров.Что касается азербайджанской нефти, то доставленная первым танкером в порт Одессы, поступит на Мозырский НПЗ сегодня - завтра. "Вчера в порту Южный пришвартовался второй танкер. Его начали готовить к сливу", - добавил пресс-секретарь "Белнефтехима". Третий танкер с азербайджанской нефтью придет в начале третьей декады.Как сообщалось, государственная нефтяная компания Азербайджана Socar поставит в марте в Беларусь около 250 тыс. т нефти. Первый из трех танкеров прибыл в Одессу 12 марта. Председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков сообщал, что Socar в 2020 году может поставить в Беларусь до 1 млн т нефти.Кроме того, в марте ожидают в порту Клайпеды четыре танкера с нефтью для Беларуси. Первый из них прибыл в литовский порт 4 марта.Поставки от крупных нефтяных компаний из России остановлены 1 января из-за того, что не были достигнуты договоренности по цене. Как пояснял первый вице-премьер Дмитрий Крутой, Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах. Премьер-министр Сергей Румас 11 марта сообщил, что Беларусь представила России новые предложения по поставкам нефти.