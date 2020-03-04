Танкер с российской нефтью от трейдеров для Беларуси прибыл в порт Клайпеды

04.03.2020

"Первый из двух танкеров уже прибыл в порт Клайпеды, вечером он станет на разгрузку. Поставка в Беларусь по железной дороге начнется завтра, 5 марта", - рассказал пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.



Эта нефть будет перерабатываться в ОАО "Нафтан".



Прибывший сегодня в Клайпеду танкер - второй в этом порту для Беларуси в нынешнем году. Напомним, что в январе в Клайпедский порт пришло судно с 86 тыс. т норвежской нефти.



Как сообщалось, Беларусь договорилась о поставке 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.