28.02.2020

К слову, стало известно, что ОАО «Витебские ковры» с аукциона в отсутствие других покупателей приобрело имущественный комплекс «Ковров Бреста» за 7,15 миллиона рублей — по начальной цене, увеличенной на 5 процентов.





В Беларуси планируется создать холдинг по производству ковров. Такой интеграционный проект озвучила во время недавнего пребывания в Витебске председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина. Холдинг может быть создан путем реорганизации ОАО «Витебские ковры» с присоединением к нему ОАО «Ковры Бреста».- Укрупнение бизнеса в сегодняшних реалиях облегчает производителям работу на рынке. Это даст им возможность вместе продвигать свою продукцию, не конкурируя друг с другом, чутко реагировать на изменение конъюнктуры, более точно прогнозировать спрос и отвечать на него, -- отметила Татьяна Лугина. -- К тому же холдингу будет проще маневрировать с ассортиментом, разнообразить его с учетом возвращающегося спроса на ковровые изделия с натуральными волокнами, и не только на азиатских рынках. Удаленность предприятий друг от друга не пугает концерн, ведь сегодня холдинги работают и в межстрановом пространстве.В целом «Беллегпром» поставил себе задачу вернуть на полки белорусских магазинов тот объем продукции, который был ранее, несмотря на засилье азиатских изделий с их ценами и качеством.