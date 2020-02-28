Мозырский НПЗ в начале марта запустит установку по производству битума

28.02.2020

С начала марта в ОАО «Мозырский НПЗ» после зимнего перерыва запускается установка по производству битума.



На протяжении последних лет выпуск битума является рекордным по объемам. В прошлом году отгрузка потребителям этого нефтепродукта составила более 518 тысяч тонн и велась с конца марта вплоть до начала 2020 года. Процесс отгрузки осуществлялся в круглосуточном режиме, в железнодорожные и автомобильные цистерны. Такую систему планируется сохранить и в этом сезоне.



Нефтяные битумы, производимые на Мозырском НПЗ, отличаются традиционно высоким качеством, поэтому пользуются стабильным спросом на внутреннем рынке и за пределами страны, сообщила пресс-служба МНПЗ.

