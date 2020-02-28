28.02.2020

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Беларусь с 1 марта снижает экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение содержится в постановлении Совета Министров от 27 февраля 2020 года № 119.Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $66,9 за 1 т (ранее - $78,5).Пошлина на прямогонный бензин снижена с $43,1 до $36,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $23,5 до $20 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 февраля. Тогда они были повышены, сообщила пресс-служба Правительства Беларуси.