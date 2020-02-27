БЦК заключила более 20 предварительных договорённостей о поставках цемента в Польшу
27.02.2020
По итогам выставки «BUDMA – 2020», которая проходила с 4 по 7 февраля в Познани Белорусской цементной компанией заключено более 20 предварительных договорённостей о поставках цемента в Польшу с Кричевского и Красносельского цементных заводов, сообщила пресс-служба БЦК.
Во время крупнейшего строительного форума на территории Центральной и Восточной Европы холдинг «Белорусская цементная компания» представил весь ассортимент своей продукции. Особый интерес традиционно вызвал цемент, производимый предприятиями холдинга, – его качество подтверждено сертификатами ЕС.
Во время крупнейшего строительного форума на территории Центральной и Восточной Европы холдинг «Белорусская цементная компания» представил весь ассортимент своей продукции. Особый интерес традиционно вызвал цемент, производимый предприятиями холдинга, – его качество подтверждено сертификатами ЕС.
Как отметил генеральный директор Кричевского цементного завода Владимир Корчевский, посещение выставки дало весьма оптимистичные результаты. Предварительные договорённости с требовательными к качеству цемента польскими партнёрами позволяют смело говорить об увеличении экспортных поставок в Польшу с завода как минимум на 10% в 2020 году.
Добавим, что Белорусская цементная компания открыла в январе 2020 года в Польше представительство – Торговый дом «BKC-Polska Sp. zo.o.». С его открытием улучшилась логистика поставок, европейские партнёры – Spectis, Kokosownik, Premnix (Польша), Takenaka (Германия) и другие – получили возможность заключения контрактов на прямые поставки.
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