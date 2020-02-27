27.02.2020





В марте также ожидается поставка в порт Клайпеды 160 тыс. т российской нефти для белорусских НПЗ, которая была куплена через трейдеров без премии.





"Белнефтехим" договорился с азербайджанской нефтяной компаний Socar о поставке 160 тыс. т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. "Сделка с Socar предусматривает поставку двух танкеров нефти - это около 160 тыс. т", - сказал Александр Тищенко.Он пояснил, что в Беларусь нефть будет доставлена через территорию Украины по нефтепроводу Одесса - Броды."В итоге в марте ожидаем по северному направлению два танкера нефти и еще два - по южному, а также поставки по трубе от шести российских компаний", - добавил пресс-секретарь.